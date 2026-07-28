Farage fordert Verhaftung von Grünen-Chef nach Guillotinen-Post

Anzeige

LONDON. Die britische Polizei hat nach einer Anzeige von Reform UK Prüfungen zu einem Instagram-Beitrag des Grünen-Vorsitzenden Zack Polanski aufgenommen. Der Politiker hatte ein Bild weiterverbreitet, auf dem ein Mann ein schwarzes T-Shirt mit einer Guillotine und dem Schriftzug „We’re only making plans for Nigel“ trägt.

Die Formulierung spielt auf das Lied „Making Plans for Nigel“ der britischen Band XTC aus dem Jahr 1979 an. In Verbindung mit der Guillotine wertet Reform UK den Beitrag jedoch als direkte Drohung gegen Parteichef Nigel Farage. Dessen Partei meldete den Vorgang der Polizei.

Farage veröffentlichte einen Screenshot des Bildes auf X und schrieb: „Wenn ich etwas ähnlich Aufhetzendes veröffentlichen würde, würde ich mit einer Verhaftung rechnen, und das sollte Polanski auch.“ Reform-Politiker Zia Yusuf nannte den Beitrag „Anstiftung zum Mord“.

Widdecombe-Mord verschärft Debatte

Besonders brisant ist der Fall wegen der jüngsten Ermordung der früheren konservativen Politikerin und Reform-UK-Sprecherin Ann Widdecombe (die JF berichtete). Sie war am 9. Juli tot in ihrem Haus in Devon gefunden worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die 78jährige 21mal mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen.

Yusuf warf Polanski vor, das Bild vor 713.000 Instagram-Folgern verbreitet zu haben. Wenn ein Reform-Kandidat einem linken Politiker mit dem Tod drohen würde, wäre dies tagelang Thema im ganzen Land, argumentierte er. Die Grünen wiesen die Vorwürfe zurück. Ein Sprecher erklärte, Polanski „verurteile das Bild“. Er sei in einem Beitrag mit mehreren Bildern markiert worden und habe nicht bemerkt, dass dieser mehr enthalte als die von ihm gesehenen Fotos. Das Bild wurde später aus der Bilderreihe entfernt.

Die Metropolitan Police bestätigte, eine Meldung zu einem in sozialen Medien verbreiteten Bild erhalten zu haben. Man nehme Berichte dieser Art sehr ernst, Beamte führten entsprechende Prüfungen durch. (rr)