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KI-Boom: Was Deutschland von Taiwans Halbleiterboom lernen kann

KI-Boom: Was Deutschland von Taiwans Halbleiterboom lernen kann

KI-Boom: Was Deutschland von Taiwans Halbleiterboom lernen kann

Eine TSMC-Fabrik in Nanking, China: Der taiwanesische Riese baut seine Produktion erheblich aus. Foto: IMAGO / CFOTO
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Was Deutschland von Taiwans Halbleiterboom lernen kann

Dank einem einzigen Halbleiterunternehmen überholt Taiwans Kapitalmarkt traditionelle Wirtschaftsriesen. Nach einem ähnlichen Erfolg sieht es in Deutschland derzeit nicht aus.

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Eine TSMC-Fabrik in Nanking, China: Der taiwanesische Riese baut seine Produktion erheblich aus. Foto: IMAGO / CFOTO
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