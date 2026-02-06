Demokraten werfen Trump wegen Affen-Video von Obama Rassismus vor

Anzeige

WASHINGTON. Führende Vertreter der Demokratischen Partei haben US-Präsident Donald Trump scharf wegen eines Videos attackiert, in dem er Ex-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle als Affen darstellt. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der als aussichtsreicher Kandidat für die nächsten Präsidentschaftswahlen gilt, kritisierte Trumps „widerwärtiges Verhalten“ und forderte „jeden einzelnen Republikaner“ dazu auf, das Video „zu verurteilen“. Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater und enge Vertraute von Obama, Ben Rhodes, warf Trump und seinen Anhängern Rassismus vor. „Möge es Trump und seine rassistischen Anhänger verfolgen, daß zukünftige Amerikaner die Obamas als geliebte Persönlichkeiten verehren werden, während sie ihn als Schandfleck unserer Geschichte betrachten“, schrieb er auf X.

Obama reagiert bisher nicht

Der eine Minute lange Clip, den Trump am Donnerstagabend auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social veröffentlichte, dreht sich hauptsächlich um den von Trump vermuteten Betrug bei dessen verlorener Präsidentschaftswahl 2020. Kurz vor Ende des Videos erscheint jedoch ein KI-generiertes Bild, auf dem die Köpfe von Barack und Michelle Obama jeweils auf den Körper eines Affen montiert sind. Währenddessen läuft das Lied „The Lion Sleeps Tonight“.

Die Obamas haben bislang nicht auf das Video reagiert. Auch Trump selbst hat sich nicht weiter dazu geäußert. Der US-Präsident verbreitet immer wieder KI-generierte Videos und Bilder, mit denen er seine Kritiker verspottet. Vor einem Jahr veröffentlichte er etwa einen Clip, in dem Obama im Oval Office verhaftet wurde und in einem orangefarbenen Overall hinter Gittern erschien. (dh)