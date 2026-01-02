Anzeige
Lagebericht Ukraine: Das Kriegsgeschehen im Schatten der großen Generäle

Russische Generäle halten sich seit dem Wagner-Putschversuch mit öffentlichen Äußerungen zurück und folgen Putin (Archivbild).
Russische Generäle halten sich seit dem Wagner-Putschversuch mit öffentlichen Äußerungen zurück und folgen Putin (Archivbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo
Das Kriegsgeschehen im Schatten der großen Generäle

In Putins Rußlands mag die politische Führung keine prominenten Generäle. Seit dem Wagner-Putschversuch hält man hohe Militärs an der kurzen Leine. In der Ukraine zeigt sich in dieser Hinsicht ein anderes Bild. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.

