Dann wirft der Islamist auf der Demo gegen Islamisierung eine Nagelbombe

NEW YORK. Während einer Demonstration in New York City ist ein mutmaßlicher Islamist festgenommen worden, nachdem er eine mit Nägeln und Schrauben gefüllte Bombe in Richtung von Demonstranten und Polizisten geworfen hatte. Die Behörden ermitteln wegen Terrorverdachts. Nach Angaben der New Yorker Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag vor „Gracie Mansion“, der offiziellen Residenz von Bürgermeister Zohran Mamdani.

Während einer Kundgebung unter dem Motto „Stoppt die islamische Übernahme von New York“ prallten rund 20 Teilnehmer der Demonstration auf etwa 125 Gegendemonstranten.

In diesem Zusammenhang warf der 18jährige Emir B. einen selbstgebauten Sprengsatz. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der junge Mann den Gegenstand in Richtung der Demonstranten schleudert und anschließend über eine Absperrung flieht. Zeugen zufolge rief er dabei „Allahu akbar“. Die Bombe war laut Ermittlern mit Schrauben, Bolzen und Sprengstoff gefüllt. Sie detonierte jedoch nicht. Verletzt wurde niemand. Die Polizeichefin von New York, Jessica Tisch, erklärte, es habe sich um einen funktionsfähigen improvisierten Sprengsatz gehandelt. Eine Explosion hätte „schwere Verletzungen oder Todesfälle“ verursachen können. Ermittler gehen davon aus, dass der Täter durch Propaganda der Terrororganisation „Islamischer Staat“ radikalisiert wurde.

It’s very insteresting that almost no mainstream media outlets have shown the videos of two terrorists saying “Allahu Akbar” after trying to throw TATP bombs with screws and bolts in them at a group of people in front Mayor Mamdani’s residence in New York City. Why the silence? pic.twitter.com/Axnh0E62IF — Visegrád 24 (@visegrad24) March 9, 2026

Islamisten reisten in IS-Trainingslager

Nach der Tat wurde Emir B. festgenommen. Ein weiterer Verdächtiger soll ihm den Sprengsatz übergeben haben und befindet sich ebenfalls in Gewahrsam. Beide sollen in den vergangenen Jahren Kontakt zu extremistischen Kreisen gehabt und Reisen in Länder unternommen haben, die als Trainingsorte für islamistische Gruppen gelten.

Der Sprengsatz enthielt laut Ermittlern den hochexplosiven Stoff TATP, auch „Mother of Satan“ genannt. Die Substanz wurde bereits bei mehreren islamistischen Anschlägen in Europa und Asien verwendet. Die Ermittlungen führt neben der New Yorker Polizei auch das FBI. Den beiden Verdächtigen drohen nun Bundesanklagen wegen Terrorismus. (rr)