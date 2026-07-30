Abertausende Nordafrikaner überrennen spanische Exklave – Sánchez reagiert gelassen

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CEUTA/MADRID. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español) hat angesichts des Migrantenansturms auf die spanische Exklave Ceuta (JF berichtete) angekündigt, „unverzüglich auf die Lage reagieren“ zu wollen. „Wir mobilisieren alle erforderlichen Ressourcen, arbeiten mit marokkanischen und internationalen Behörden zusammen und bereiten die notwendigen Maßnahmen vor, um so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückzukehren“, schrieb der Politiker auf X. Ein „Risiko für den nationalen Zivilschutz“ sehe er allerdings nicht, erklärte er der Zeitung El País.

🇪🇸 Sánchez’s government does not consider the invasion of Ceuta a “national emergency” The Interior Ministry said it will protect border integrity but cannot declare a formal national emergency solely over migration. As a result, Ceuta’s local authorities cannot access special… pic.twitter.com/rXGdIdBNxK — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Kritiker warfen ihm vor, die Situation selbst kreiert zu haben. Die spanische Regierung hatte in diesem Jahr bekannt gegeben, den Aufenthaltsstatus von etwa einer halben Million Migranten legalisieren zu wollen (JF berichtete). Konservative Kräfte wie die Vox oder Partido Popular hatten anschließend Alarm geschlagen.

Der Vorsitzende von Vox, Santiago Abascal, sprach angesichts der Lage von einer „Invasion“. Die Migranten kämen nicht, „um vor Krieg oder Armut zu fliehen“. Es handele sich um Männer im wehrfähigen Alter, „die von der korrupten Regierung unter Pedro Sánchez dazu aufgerufen wurden, unsere Grenzen zu stürmen, damit sie anschließend durch die Straßen Spaniens ziehen und ‘Viva Pedro Sánchez’ rufen können“. Sánchez sei für „jede Vergewaltigung und jeden Messerangriff“ verantwortlich, die von den Migranten begangen würden.

¡SOS Ceuta! No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo „Viva Pedro Sánchez“.… pic.twitter.com/Vuk2PeSIsb — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026

Videos zeigen hereinströmende Menschenmassen

Währenddessen kursieren in den sozialen Medien Videos der Situation in Ceuta. Darauf ist zu sehen, wie riesige Mengen nordafrikanischer Männer am Strand des Ortes ankommen und durch die Tore eines Gebäudekomplexes strömen, der sich in der Exklave befinden soll.

BREAKING: Moroccan media reports that over 30,000 Moroccans are currently invading Ceuta On the eve of Throne Day, Moroccan King Mohammed VI pardoned 1,788 prisoners. In May, he pardoned 1,376 prisoners, including terrorists. They are now entering Spain with no controls 🇪🇸🇲🇦 pic.twitter.com/WzKlFN6zrf — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Zuvor hatte der örtliche Regierungschef Juan Jesús Vivas ein Urteil des Obersten Gerichtshofs kritisiert, das es verbietet, über den Seeweg eingetroffene Migranten sofort und ohne Prüfung ihres Falls zurückzuschicken. Lediglich bei Personen, die gewaltsam Grenzzäune überwinden, ist es gesetzlich erlaubt, sie unter bestimmten Voraussetzungen nach Marokko zurückzuschicken. Da Migranten, die über den Seeweg in spanisches Staatsgebiet eindringen, technisch gesehen keine Grenzsicherung überwinden, gilt diese Regel nach spanischem Gesetz für sie nicht. Auf den Großteil der Migranten, die derzeit nach Ceuta kämen, träfe dies zu.

BREAKING: 🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain’s enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants. Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control. In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

(lb)