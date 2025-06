Westjordanland: Israels Siedler überfallen letztes christliches Dorf

Anzeige

Israelische Siedler haben Brände im letzten rein christlichen Dorf im Westjordanland, Taybeh, gelegt. Am 25. Juni 2025 drangen sie in das Dorf sowie in das benachbarte muslimische Kafr Malik ein, warfen Brandsätze, setzten mindestens ein Fahrzeug sowie ein Wohnhaus in Brand und beschädigten landwirtschaftliche Flächen. In Kafr Malik starben Menschen.

Die christlichen Palästinenser in Taybeh versuchten, ihre Häuser zu verteidigen. Hier gab es keine Verletzten oder Todesopfer, jedoch wurden die Ernten auf den Feldern beschädigt. Das Dorf ist die Heimat einer Brauerei, die stark zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Bewohner beiträgt. Das örtliche Oktoberfest zieht jährlich viele Besucher an. Nikodemus Schnabel, ein katholischer Abt in Jerusalem fragt auf X: „Wann endet dieser unfaßbare Haß?“ Er zitiert einen Post, der die Bilder eines brennenden Ortes zeigt.

Armee eröffnete das Feuer auf die Palästinenser

Nach Angaben der israelischen Armee sei das Feuer eröffnet worden, nachdem auf Soldaten Steinwürfe und vereinzelte Schüsse erfolgt seien. Die christlichen Bewohner bestreiten diese Darstellung und werfen der Armee vor, nicht gegen die Siedler eingeschritten zu sein und stattdessen einseitig auf Zivilisten gezielt zu haben. Die IDF nahm fünf mutmaßliche Angreifer aus dem Dorf fest, ließ sie jedoch am nächsten Morgen wieder frei.

Taybeh ist das einzige Dorf in der Westbank, in der ausschließlich Christen leben! Es gibt dort drei sehr lebendige Pfarreien: eine Griechisch-Orthodoxe, eine Melkitische Griechisch-Katholische und eine Lateinische. Wann endet dieser unfassbare Hass? https://t.co/SXZ2d8iekI — Abbot Nikodemus Schnabel (@PaterNikodemus) June 26, 2025

Im benachbarten Kafr Malik hingegen wurden drei muslimische Palästinenser getötet und weitere verletzt. Internationale Organisationen und kirchliche Vertreter verurteilten den Angriff scharf und forderten besseren Schutz für palästinensische Christen. Die jüngsten Übergriffe stehen im Kontext einer anhaltenden Gewaltwelle im Westjordanland, in deren Verlauf laut Menschenrechtsgruppen über 900 Palästinenser seit Oktober 2023 getötet wurden. (mp)