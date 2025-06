In welcher Fraktion sitzen die meisten Wehrdienstleister?

Kommt bald die Wehrpflicht zurück? Die Debatte ist in vollem Gange, das Parlament will noch in diesem Jahr eine Entscheidung treffen. Aber wie viele – oder wie wenige – der Entscheidungsträger haben eigentlich selbst gedient? Die JUNGE FREIHEIT hat die Zahlen recherchiert.