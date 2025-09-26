Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Reportage: Wer ist Erbe der Kiewer Rus?

JF-Reportage: Wer ist Erbe der Kiewer Rus?

JF-Reportage: Wer ist Erbe der Kiewer Rus?

Die Mutter-Heimat-Statue thront über Kiew.
Die Mutter-Heimat-Statue thront über Kiew.
Die Mutter-Heimat-Statue thront über Kiew. Foto: Vogel
JF-Plus Icon Premium JF-Reportage
 

Wer ist Erbe der Kiewer Rus?

Im Ukraine-Krieg geht es nicht nur um geostrategische Vorteile. Wie der Historiker Wiatrowytsch betont, werde zwischen Kiew und Moskau auch über Fragen der nationalen und kulturellen Identität gerungen. Für die JUNGE FREIHEIT berichtet Ferdinand Vogel aus dem Kriegsgebiet.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Mutter-Heimat-Statue thront über Kiew. Foto: Vogel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement