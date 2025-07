Wenn polnische Bürgerwehren vor dem „Vierten Reich“ warnen

Ein Plakat geißelt vermeintlichen Rassismus, das andere fordert einen Migrationsstop: An der deutsch-polnischen Grenze zeigt sich die Uneinigkeit beim Thema Einwanderung. Foto: JF

In Polen bildet sich eine Bürgerwehr, um aus Deutschland abgewiesene Migranten an der Grenze aufzuhalten. Wie kommt das bei der Bevölkerung an? Und wer steckt hinter den Gruppierungen? Eine JF-Reportage.