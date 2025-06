Wende über Nacht: PiS-Kandidat Nawrocki wird offenbar Polens Präsident

Anzeige

WARSCHAU. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen könnte die rechtskonservative PiS nun offenbar doch weiterhin das Staatsoberhaupt stellen. Laut einer auf ersten Teilergebnissen beruhenden Prognose des Meinungsforschungsinstituts Ipsos liegt ihr Bewerber Karol Nawrocki mit 50,7 Prozent vorn. Auf den Mitte-Links-Kandidaten Rafal Trzaskowski entfielen demnach 49,3 Prozent.

Bei der Wahl geht es um die Nachfolge von Staatsoberhaupt Andrzej Duda, der ebenfalls der PiS angehört. Eine Nachwahlprognose, ebenfalls von Ipsos, nach Schließung der Wahllokale hatte noch Trzaskowski mit 50,3 Prozent der Stimmen vor Nawrocki mit 49,7 Prozent gesehen.

Polens neuer Präsident steht am Vormittag fest

Das endgültige Ergebnis des Kopf-an-Kopf-Rennens will die polnische Wahlkommission am Montagvormittag verkünden. Regelmäßige Hochrechnungen am Wahlabend wie in Deutschland gibt es in Polen nicht. Die Beteiligung unter den 29 Millionen Wahlberechtigten lag bei 71,7 Prozent.

Zunächst hatte sich Trzaskowski – Kandidat der Mitte-Links-Regierung von Polens Ministerpräsident Donald Tusk – auf seiner Wahlparty noch zum Sieger erklärt: „Wir haben gewonnen, auch wenn ich glaube, daß der Ausdruck ‚auf der Rasierklinge‘ in die polnische Sprache Einzug halten wird.“ Der 53 Jahre alte Oberbürgermeister von Warschau gilt innerhalb des Regierungslagers als besonders links.

EU-Kommission wünschte sich Trzaskowski

Auch Nawrocki, den vor der Wahl kaum jemand kannte, gab sich vor seinen Anhängern zuversichtlich: „Wir müssen in dieser Nacht gewinnen, und wir wissen, daß dies geschehen wird.“ Nawrocki wurden im Wahlkampf zahlreiche Skandale nachgesagt. Neben seinem Wohnungskauf zu einem Dumpingpreis soll er angeblich Verbindungen zur organisierten Kriminalität gehabt haben. Trotzdem schaffte er es übrerraschend deutlich in die Stichwahl und liegt dort nun sogar vorn.

Die EU-Kommission hatte sich einen Sieg des linksliberalen Trzaskowski gewünscht. Mit der PiS, die von 2015 bis 2023 auch den Ministerpräsidenten stellte, lag sie wegen der Justizreformen im Dauerstreit. (fh)