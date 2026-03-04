Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Epstein-Akten werden Thema im Bundestag – Sonderkommission gefordert

JF-Exklusiv: Epstein-Akten werden Thema im Bundestag – Sonderkommission gefordert

JF-Exklusiv: Epstein-Akten werden Thema im Bundestag – Sonderkommission gefordert

Die Bildmontage zeigt Alice Weidel, Friedrich Merz, Jeffrey Epstein und den Bundestag.
Die Bildmontage zeigt Alice Weidel, Friedrich Merz, Jeffrey Epstein und den Bundestag.
AfD-Chefin Alice Weidel, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein: AfD fordert Sonderkommission zur Aufklärung. Fotos: IMAGO / Andreas Gora / IMAGO / Bernd Elmenthaler / picture alliance / ASSOCIATED PRESS / IMAGO / Stefan Zeitz Grafik: JF
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Epstein-Akten werden Thema im Bundestag – Sonderkommission gefordert

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten sorgte für ein weltweites Beben und prominente Rücktritte. Doch wie stark waren deutsche Eliten involviert? Eine Komission soll es nun herausfinden.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

AfD-Chefin Alice Weidel, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein: AfD fordert Sonderkommission zur Aufklärung. Fotos: IMAGO / Andreas Gora / IMAGO / Bernd Elmenthaler / picture alliance / ASSOCIATED PRESS / IMAGO / Stefan Zeitz Grafik: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles