Venezuelas First Lady Flores ist die wahre Strippenzieherin

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro steht im Rampenlicht, doch seine Frau Cilia Fores wirkt im Hintergrund entscheidend mit. Foto: picture alliance / Anadolu | Pedro Mattey

In Venezuela ist es längst ein offenes Geheimnis, wer politisch das Land leitet. Die Präsidentengattin Cilia Flores mag in der Öffentlichkeit immer hinter Maduro zurücktreten. Doch „Cilita“ weiß, worauf es wirklich ankommt. Wer ist diese Frau?