Venezuelas Öl fließt wieder – doch politisch ist vieles beim Alten

Venezuelas Präsidentin Delcy Rodriguez ordnet das Land neu, ohne zu viel ändern zu wollen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ariana Cubillos

Venezuela sortiert sich nach der US-Intervention politisch neu. Dabei ist der Öldeal mit der Trump-Administration von großem Nutzen. Doch nach einem unkomplizierten Prozeß sieht es derzeit trotzdem nicht aus.