Syrer machen lieber Heimaturlaub als auszureisen

BERLIN. Rund 800 Syrer haben Deutschland seit Jahresbeginn über eines der offiziellen Rückkehrprogramme wieder freiwillig verlassen. Zum Stichtag 31. Mai seien nach vorläufigen Zahlen 1.208 Anträge für 2.075 Personen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt worden und Ausreisen von 804 Personen erfolgt, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD im Bundestag.

Da sich nach Auskunft der Regierung derzeit rund 960.000 syrische Staatsangehörige in Deutschland aufhalten, betreffen die freiwilligen Ausreisen rund 0,08 Prozent der Syrer in der Bundesrepublik. Im gleichen Zeitraum allerdings registrierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 13.431 neue Asylanträge von Syrern. Damit haben rund 1.500 Prozent mehr Syrer Asyl in Deutschland beantragt, als freiwillig ausgereist sind.

Allerdings betont die Bundesregierung in ihrer Antwort, daß sie nur Zahlen zu Syrern vorliegen habe, die beim Migrationsamt einen Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Ausreise gestellt haben. 2024 seien gemäß diesem Verfahren 87 freiwillige Ausreisen bezahlt worden, bis zum 31. Mai dieses Jahres waren es 141.

Zahl der Heimaturlaube von Syrern steigt

Neue Zahlen veröffentlichte die Bundesregierung auch zu Heimaturlauben von Syrern. Bis Ende Mai wurden der Bundesregierung 924 Urlaubsreisen von Syrern in ihre Heimat bekannt. Im gesamten Vorjahr waren es 1.112 Heimreisen. In allen Fällen wurde eine Prüfung des Widerrufs des Schutzstatus eingeleitet.

Während die geschäftsführende Bundesregierung im April noch angekündigt hatte, Syrern Kurzzeitreisen in die Heimat zu erlauben, setzte der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt dies nicht um. „Das Bundesministerium des Innern hat sich nach eingehender Prüfung dagegen entschieden, kurzzeitige Heimreisen für Syrerinnen und Syrer ohne Auswirkungen auf den Schutzstatus zu ermöglichen“, sagte ein Sprecher Ende vergangener Woche. (ho)