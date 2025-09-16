Nigeria kämpft trotz Ölreichtum ums Wachstum

Nigerias wirtschaftliche Stärke hängt zum großen Teil von seinem Erdöl ab, das auch vor seiner Küste gefördert wird (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/HPIC | Lin Lin

Nigeria hat das Potential, in den nächsten Jahren einer der wirtschaftlichen Überflieger schlechthin zu werden. Die reichen Öl- und Gasvorkommen könnten das westafrikanische Land schon bald zum führenden Wirtschaftszentrum des Kontinents machen. Wären da nicht hartnäckige Krisen und Probleme.