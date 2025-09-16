Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Westafrikas Hoffnungsträger am Scheideweg: Nigeria kämpft trotz Ölreichtum ums Wachstum

Westafrikas Hoffnungsträger am Scheideweg: Nigeria kämpft trotz Ölreichtum ums Wachstum

Westafrikas Hoffnungsträger am Scheideweg: Nigeria kämpft trotz Ölreichtum ums Wachstum

Nigerias wirtschaftliche Stärke hängt zum großen Teil von seinem Erdöl ab, das auch vor seiner Küste gefördert wird (Archivbild).
Nigerias wirtschaftliche Stärke hängt zum großen Teil von seinem Erdöl ab, das auch vor seiner Küste gefördert wird (Archivbild).
Nigerias wirtschaftliche Stärke hängt zum großen Teil von seinem Erdöl ab, das auch vor seiner Küste gefördert wird (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/HPIC | Lin Lin
JF-Plus Icon Premium Westafrikas Hoffnungsträger am Scheideweg
 

Nigeria kämpft trotz Ölreichtum ums Wachstum

Nigeria hat das Potential, in den nächsten Jahren einer der wirtschaftlichen Überflieger schlechthin zu werden. Die reichen Öl- und Gasvorkommen könnten das westafrikanische Land schon bald zum führenden Wirtschaftszentrum des Kontinents machen. Wären da nicht hartnäckige Krisen und Probleme.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Nigerias wirtschaftliche Stärke hängt zum großen Teil von seinem Erdöl ab, das auch vor seiner Küste gefördert wird (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa/HPIC | Lin Lin
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement