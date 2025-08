Mord oder Notwehr? Salzburger erschießt ungarischen Einbrecher

Anzeige

SALZBURG. Ein 66 Jahre alter Salzburger hat vergangene Woche einen mutmaßlichen Einbrecher erschossen. Der 29jährige Ungar soll gemeinsam mit einer Komplizin auf das Grundstück des Mannes eingedrungen sein. Laut dessen Aussage habe der Eindringling ein Messer gezogen – daraufhin habe er zur Waffe gegriffen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mordverdachts.

Der Schuß traf den mutmaßlichen Einbrecher offenbar in den Hinterkopf. Ob der Mann tatsächlich mit einem Messer bewaffnet war, ist derzeit unklar. Auch wie genau der 29jährige und seine Begleiterin in das Haus gelangten, bleibt offen. Die Obduktion ist abgeschlossen, Ergebnisse wurden bislang nicht veröffentlicht.

Salzburger weiter Mitglied im Schützenverein

Der 66jährige, Mitglied eines Schützenvereins, ist weiterhin auf freiem Fuß. Sein Verein hat bisher keine Konsequenzen gezogen. Die Ermittler äußern sich bislang nicht zum genauen Tathergang, zur Schußdistanz oder zur Art der Waffe.

Unterdessen kam es am Wochenende in Salzburg-Gnigl zu einem weiteren Einbruch. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in ein Wohnhaus. Der Sachschaden ist laut Polizei unklar. (rr)