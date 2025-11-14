Kolumbiens Kartelle machen Verbrechen zur Dienstleistung

Polizisten zerstören in Kolumbien eine Koka-Plantage: Der Kampf gegen die Drogenkartelle ist zum Wirtschaftskrieg geworden (Archivbild). Foto: picture alliance/AP Photo | Fernando Vergara

Der Kampf gegen den globalen Kokainhandel ist ein Kampf gegen die Drogenkartelle, die sich mittlerweile bis nach Dubai ausbreiten. Das Verbrechen funktioniert wie ein Dienstleistungsbetrieb und Ex-Soldaten aus Kolumbien kommt dabei eine besondere Rolle zu.