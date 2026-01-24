Millionen für klimafreundliche Kühlschränke in Kolumbien

Anzeige

BERLIN. Die Bundesregierung hat zwischen 2019 und 2024 insgesamt 4,33 Millionen Euro für ein Projekt zur Förderung klimafreundlicher Kühlschränke in Kolumbien bereitgestellt. Die Mittel flossen laut Beantwortung einer Anfrage der AfD in das Projekt „Colombian NAMA for the domestic refrigeration sector“, das gemeinsam mit der dänischen Regierung finanziert worden ist.

Ziel sei es gewesen, effizientere Kühlgeräte zu fördern und klimaschädliche Emissionen zu senken. In einer Stellungnahme erklärte die Bundesregierung, sie unterstütze Entwicklungsländer dabei, „ambitionierte Klimaschutzpolitik umzusetzen“, um internationale Klimaschutzziele zu erreichen.

Alte Kühlgeräte enthielten häufig Kältemittel, die tausendfach stärker als Kohlendioxid zur Erderwärmung beitrügen oder die Ozonschicht schädigten. Es liege im Interesse Deutschlands, global wirksame Treibhausgasemissionen „zu möglichst geringen Kosten“ zu mindern. Zugleich hat die Bundesregierung betont, daß „üblicherweise“ keine privaten Anschaffungskosten von Endverbrauchern übernommen worden seien. Gefördert würden vielmehr Maßnahmen mit langfristigen, systemischen Effekten.

GIZ setzte Projekt in Kolumbien um

Dazu zählten die Beratung und Schulung von Herstellern und Technikern beim Aufbau effizienter, fluorkohlenwasserstofffreier Geräte sowie die Unterstützung bei der Rücknahme und Entsorgung alter Kühlschränke, einschließlich des Aufbaus von Recyclingstrukturen.

Mit der Umsetzung des Projekts ist nach Angaben der Bundesregierung die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) beauftragt worden. Politisch verantwortet wurden die Ausgaben während der Regierungszeit von CDU-geführten Kabinetten bis 2021 sowie anschließend unter Führung der SPD bis Anfang 2025. (rr)