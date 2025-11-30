Jetzt geht es dem orwellschen Gesinnungsstaat an den Kragen

Hausdurchsuchungen wegen Tweets, Verhaftungen für falsche Worte, „Non-Crimes“ im Polizeiregister: Was nach beklemmender Orwell-Fiktion klingt, ist in Großbritannien längst Alltag – und auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Doch der Widerstand formiert sich – und feiert erste Erfolge.