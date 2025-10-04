Hamas stimmt Trumps Friedensplan zu – alle Geiseln sollen freikommen

Anzeige

JERUSALEM/GAZA. Die Hamas hat eine teilweise Zustimmung zu dem von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Gaza-Plan signalisiert. Die Terrororganisation erklärte am Freitagabend, sie sei bereit, alle israelischen Geiseln freizulassen – lebend oder tot –, wolle jedoch über zentrale Punkte weiter verhandeln.

Damit rückt erstmals ein mögliches Ende des Gaza-Krieges in greifbare Nähe, doch die entscheidende Frage, ob die Hamas tatsächlich ihre Waffen niederlegt, bleibt unbeantwortet.

Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte in der Nacht mit, Israel bereite „die sofortige Umsetzung der ersten Phase“ des Plans vor, die die umgehende Freilassung aller Geiseln umfassen soll. Generalstabschef Ejal Zamir habe die Streitkräfte bereits angewiesen, Vorbereitungen zu treffen. Details darüber, wie die erste Phase umgesetzt werden soll, wurden jedoch nicht genannt.

Trump drohte der Hamas mit der Hölle

Trump reagierte umgehend auf die Erklärung aus Gaza. Auf seiner Plattform „Truth Social“ schrieb er: „Israel muß sofort die Bombardierung von Gaza einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können!“ Erst wenige Stunden zuvor hatte er die Hamas ultimativ aufgefordert, den Plan bis Sonntagabend anzunehmen, andernfalls werde eine „Hölle, wie sie noch niemand gesehen hat“ über die Organisation hereinbrechen.

„Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the Hostages out safely and quickly… this is about long sought PEACE in the Middle East.“ – President Trump pic.twitter.com/OKPYBmW5ql — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025

Der 20-Punkte-Plan des US-Präsidenten sieht neben der Freilassung aller Geiseln und hunderter palästinensischer Gefangener auch eine Übergangsregierung aus unabhängigen Technokraten für den Gazastreifen vor. Begleitet werden soll dies durch einen Friedensrat unter Beteiligung arabischer Staaten wie Saudi-Arabien, Jordanien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ausdrücklich festgeschrieben ist, daß die Bevölkerung des Küstenstreifens nicht vertrieben wird.

Zentrale Streitfrage bleibt die Entwaffnung der Hamas. Während Israel darauf besteht, daß die Terrororganisation vollständig ihre Waffen niederlegt, vermied es die Hamas, hierzu eine klare Aussage zu treffen. Beobachter werten dies als Versuch, Zeit zu gewinnen und den Druck der USA abzumildern.

Der britische Premierminister Keir Starmer forderte alle Seiten auf, „die Vereinbarung unverzüglich umzusetzen“. Ob die Hamas dazu bereit ist, bleibt unklar. In Israel wächst zugleich die Skepsis, ob die Terroristen mehr als taktische Zugeständnisse machen wollen.

Der 20-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump soll den Gaza-Krieg beenden und eine dauerhafte Friedensordnung schaffen. Zentrale Idee ist die völlige Entmilitarisierung des Gebiets, begleitet von einem umfassenden Wiederaufbau unter internationaler Aufsicht.

Das ist Trumps Plan für Gaza