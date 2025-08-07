Dodik kämpft um sein Amt

Der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, will es mit der EU aufnehmen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Armin Durgut

In der Republika Srpska spitzt sich der Streit zwischen der dortigen Regierung und der EU zu. Im Zentrum steht Präsident Dodik, der um sein Amt kämpft – gewissermaßen gegen einen deutschen Ex-Minister. Dabei geht es um mehr als bloße Personalpolitik.