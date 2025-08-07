Anzeige
Der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, will es mit der EU aufnehmen. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Armin Durgut
Dodik kämpft um sein Amt

In der Republika Srpska spitzt sich der Streit zwischen der dortigen Regierung und der EU zu. Im Zentrum steht Präsident Dodik, der um sein Amt kämpft – gewissermaßen gegen einen deutschen Ex-Minister. Dabei geht es um mehr als bloße Personalpolitik.

