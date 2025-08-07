Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streit um Plagiatsverdacht: Stefan Weber zur JF: „Werde Brosius-Gersdorf nicht einmal vier Euro zahlen“

Streit um Plagiatsverdacht: Stefan Weber zur JF: „Werde Brosius-Gersdorf nicht einmal vier Euro zahlen“

Streit um Plagiatsverdacht: Stefan Weber zur JF: „Werde Brosius-Gersdorf nicht einmal vier Euro zahlen“

Will sich von Frauke Brosius-Gersdorf nicht einschüchtern lassen: Plagiatsjäger Stefan Weber. Foto: Wikipedia
Will sich von Frauke Brosius-Gersdorf nicht einschüchtern lassen: Plagiatsjäger Stefan Weber. Foto: Wikipedia
Will sich von Frauke Brosius-Gersdorf nicht einschüchtern lassen: Plagiatsjäger Stefan Weber. Foto: Wikipedia
JF-Plus Icon Premium Streit um Plagiatsverdacht
 

Stefan Weber zur JF: „Werde Brosius-Gersdorf nicht einmal vier Euro zahlen“

40.000 Euro und die Unterschrift auf einer Unterlassungserklärung fordert Frauke Brosius-Gersdorf von Plagiatsjäger Stefan Weber. Die JUNGE FREIHEIT hat mit ihm über die Vorwürfe gesprochen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Will sich von Frauke Brosius-Gersdorf nicht einschüchtern lassen: Plagiatsjäger Stefan Weber. Foto: Wikipedia
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement