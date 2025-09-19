Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Reportage: Die Kriegsnarben in Butscha sind zu frisch für eine Versöhnung

JF-Reportage: Die Kriegsnarben in Butscha sind zu frisch für eine Versöhnung

JF-Reportage: Die Kriegsnarben in Butscha sind zu frisch für eine Versöhnung

Die Gedenktafel hält die Erinnerung an die Opfer von Butscha wach.
Die Gedenktafel hält die Erinnerung an die Opfer von Butscha wach.
Die Gedenktafel hält die Erinnerung an die Opfer von Butscha wach. Foto: Vogel
JF-Plus Icon Premium JF-Reportage
 

Die Kriegsnarben in Butscha sind zu frisch für eine Versöhnung

Butscha erholt sich nur langsam von der Besetzung und Verwüstung durch die Russen zu Beginn des Ukraine-Krieges. Zu frisch sind für die Überlebenden die erlebten Verbrechen. Für die JUNGE FREIHEIT berichtet Ferdinand Vogel aus dem Kriegsgebiet.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Gedenktafel hält die Erinnerung an die Opfer von Butscha wach. Foto: Vogel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement