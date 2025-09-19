Die Gedenktafel hält die Erinnerung an die Opfer von Butscha wach. Foto: Vogel

Die Kriegsnarben in Butscha sind zu frisch für eine Versöhnung

Butscha erholt sich nur langsam von der Besetzung und Verwüstung durch die Russen zu Beginn des Ukraine-Krieges. Zu frisch sind für die Überlebenden die erlebten Verbrechen. Für die JUNGE FREIHEIT berichtet Ferdinand Vogel aus dem Kriegsgebiet.