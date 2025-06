Christen: Verfolgte ohne laute Lobby

Ägyptische Christen räumen ihre von Islamisten geplünderte und niedergebrannte Kirche in der Provinz Minya auf. Foto: picture alliance / AP Photo | Roger Anis

Hunderte Millionen Christen leiden weltweit unter Gewalt und Diskriminierung. Auch in Europa wird die Luft dünner. Betroffene sowie Hilfsorganisationen schildern in der JUNGEN FREIHEIT ihre Erfahrungen – und was sie sich vom Abendland und der Bundesregierung erhoffen.