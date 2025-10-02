Als Ausweise beim Deutsch-Test kontrolliert werden, flüchten die Migranten

Anzeige
Asylbewerber müssen auch in Österreich an an Deutsch-Tests teilnehmen. Weibliche Lehrer werden aber oft abgelehnt. auch Betrug steht auf der Tagesordnung. Symbolbild: picture alliance / Markus Scholz
Österreich
 

In Wien flüchten neun Männer bei einer Sprachprüfung, als ihre Identität überprüft werden soll. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf groß angelegten Betrug beim Deutsch-Test.
WIEN. Bei einer Deutsch-Prüfung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Wien hat es einen handfesten Eklat gegeben. Neun Männer sind aus dem Prüfungsraum geflüchtet, als ihre Ausweise zur Identitätsfeststellung genauer kontrolliert werden sollten.

Die Deutsch-Tests sind für viele Migranten entscheidend, weil von ihnen Aufenthaltstitel, Jobs und sogar der Weg zur Staatsbürgerschaft abhängen. Zunächst lief die Prüfung mit 15 Teilnehmern planmäßig. Nach den Teilen Hören und Lesen sollte die Identität der Prüflinge überprüft und notfalls mit Fotos abgesichert werden.

In diesem Moment verließen neun Männer fluchtartig den Raum, gaben ihre Dokumente zurück und verschwanden ohne Erklärung. Ein Teilnehmer schilderte gegenüber der Zeitung Heute: „Mehr als 60 Prozent wollten offenbar betrügen – das ist doch ein Wahnsinn. Man lernt, zahlt 200 Euro selbst, und andere wollen sich das Zeugnis einfach erschleichen.“ Seine Frau, eine Philippinin, bestand die Prüfung, doch die Szene überschattete ihren Erfolg.

80.000 Deutsch-Tests jährlich

Der ÖIF bestätigte den Vorfall und erstattete Anzeige. „Mehrere Personen verließen die Prüfung – dies wurde umgehend bei der Polizei angezeigt“, erklärte Sprecher Thomas Pohn. Ein weiterer Kandidat sei eindeutig überführt worden, weil er mit einem fremden Ausweis teilnehmen wollte. Gegen die Männer wird nun wegen „Gebrauch fremder Ausweise“ (Paragraph 231 StGB) sowie nach dem Integrationsgesetz ermittelt.

Fußball und Schiedsrichter: JF+ abonnieren

Die Integrationsstelle betont, daß ÖIF-Prüfungen über die strengsten Sicherheitsstandards verfügen. Jeder Teilnehmer müsse sich eindeutig ausweisen, im Zweifel werde ein Foto verlangt. Wer sich weigere, habe keine Chance auf ein Zertifikat. Betrugsversuche bei Sprachtests sind keine Seltenheit. 2024 wurden österreichweit rund 80.000 Prüfungen abgelegt. (rr)

