Scholz nicht gebührend empfangen? China weist Vorwürfe zurück

BERLIN. Peking hat Vorwürfe zurückgewiesen, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei bei seinem aktuellen Besuch in China nicht standesgemäß empfangen worden. „China mißt dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz große Bedeutung bei und die chinesische Gastfreundschaft hat sich in entsprechenden protokollarischen Arrangements niedergeschlagen“, teilte die chinesische Botschaft in Deutschland auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT mit.

Anderslautende Interpretationen seien „falsch“. Die diplomatischen Arrangements in den Städten Chongqing und Schanghai „entsprechen voll und ganz dem chinesischen Protokoll für den Empfang ausländischer Regierungschefs außerhalb Pekings“, betonte die Botschaft.

Mit militärischen Ehren empfangen

Zuvor hatten insbesondere Politiker der AfD moniert, der Kanzler sei bei seinem Empfang ohne militärische Ehren begrüßt worden. „Deutschland irrelevant – diese Politikerkaste zerstört unser Land“, schrieb dazu etwa der AfD-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Maximilian Krah. AfD-Chefin Alice Weidel schlug in die gleiche Kerbe: „Um zu begreifen, welches Ansehen die Ampel in der übrigen Welt genießt, genügt ein Blick auf den ‘Empfang’ beim China-Besuch des Kanzlers Olaf Scholz. Da kann er von Glück reden, daß man ihm nicht einfach nur ein Taxi geschickt hat.“

Scholz begann seine dreitägige China-Reise am Sonntag mit einem Besuch einer Wasserstoffproduktionseinrichtung in Chongqing und traf am Dienstag in Peking mit Staatspräsident Xi Jinping zusammen. Dabei wurde der Kanzler auch „mit entsprechender Ehrenformation empfangen“, bestätigte die chinesische Botschaft. (ho)