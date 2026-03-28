Wir sind alle vom selben Nato-Stern

Das Nato-Abzeichen auf einer Uniform: Es wird wohl auch in Zukunft da bleiben. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Beata Zawrzel

Spätestens seit dem Krieg im Iran wird die Nato von vielen Beobachtern abgeschrieben. Dabei ist sie so notwendig wie selten. Wieso auch die jüngsten Konflikte das Bündnis nicht aus der Bahn werfen werden.