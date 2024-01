Blumen und Kerzen vor der Eingangstür zur Festhalle in Crépol Foto: picture alliance / abaca | Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA

Crépol will Gedenkstein für ermordeten Teenager errichten

Mord aus Haß auf Weiße? Die Bürgermeisterin der Stadt Crépol in Frankreich kündigt die Errichtung eines Gedenkortes für den getöteten Thomas P. an. Die Tatverdächtigen sitzen weiter in Haft.