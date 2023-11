„Die Crépolisierung Frankreichs“

Es ist ein kindliches Gesicht, das einem in den französischen Medien derzeit tausendfach entgegenblickt. Ein breites Grinsen, ein leichter Flaum über der Oberlippe, freundliche Augen. Thomas, 16 Jahre alt, spielte gerne Rugby, fuhr mit seinem Motorrad über die Landstraßen Südfrankreichs, hatte zwei jüngere Brüder und machte an einem technischen Gymnasium sein Abitur. Abschließen wird er es nie. Denn Thomas ist jener Jugendliche, der am vergangenen Samstag zum Opfer wurde, als 20 Jugendliche ein Dorffest in Crépol überfielen.

„Viele von uns haben in Thomas unsere eigene Jugend wiedererkannt, die unserer jüngeren Brüder oder unserer Freunde aus der Kindheit“, schreibt Pierre-Romain Thionnet, Präsident der Jugendbewegung des Rassemblement National (RN) auf der Webseite der Zeitung Journal du Dimanche. Nun, zumindest für die französische Rechte scheint das zu stimmen. Sie hängt derzeit sein Gesicht in die Straßen der Städte Frankreichs. An Mauern, Laternenpfähle und Stromkästen.

Am Mittwoch versammelten sich über 6.000 Menschen vor dem Lycée du Dauphiné in Romans-sur-Isère, dem Ort wo Thomas zur Schule ging. Sie hielten sein Porträt in die Luft und trugen weiße T-Shirts mit der Aufschrift „Ruhe in Frieden, Thomas“. Die Spieler seiner Rugbymannschaft, des RC Romanais Péageois, gingen voran, 15 junge Männer, Arm in Arm.

France: —French teens organized a march for #Thomas and the other French teens stabbed by North Africans in #Crepol

European children are being sacrificed at the altar of multiculturalism and diversity. pic.twitter.com/sYhhpY2w4b

— Klaus Arminius (@Klaus_Arminius) November 22, 2023