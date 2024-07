Ein massives Polizeiaufgebot schützt die Olympischen Spiele in Paris, wie hier beim bereits ausgetragenen Fußballspiel zwischen Mali und Israel. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH | Straubmeier

Anschläge: Chaos in Frankreich kurz vor Olympia

Olympia beginnt mit Terror: Kurz vor der Eröffnungsfeier am Abend in Paris legen Unbekannte durch mehrere Brandanschläge den Bahnverkehr in Frankreich lahm.