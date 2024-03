Offizielles Olympia-Plakat ohne Kreuz von Pariser Wahrzeichen

PARIS. Auf dem offiziellen Plakat zu den Olympischen Spielen in Paris ist das Kreuzsymbol auf dem Pariser Wahrzeichen Hôtel des Invalides entfernt worden. Obwohl das in den Jahren 1670 bis 1676 erbaute Gebäude anhand seiner Kuppel und des Baustils gut erkennbar ist, fehlt das christliche Symbol an seiner Spitze. Stattdessen ragt auf dem Dach ein einfacher Metallzahn senkrecht in den Himmel.

Das vom französischen Illustrator Ugo Gattoni gestaltete Plakat sei „im Geiste der Gleichberechtigung“ entworfen worden, heißt es in einem auf der offiziellen Internetseite veröffentlichten Begleittext. So werde etwa keine Unterscheidung zwischen den Olympischen Spielen und den Paralympics getroffen. „Seine farbenfrohe Welt fängt den ganzen Reichtum und die Vielfalt unseres Projekts ein“, betont Olympia-Präsident Tony Estanguet.

Auf dem sozialen Netzwerk X sorgte die Entfernung des christlichen Symbols für Empörung. „Wen wollen diese Leute beschwichtigen? Diese Aktionen lassen auf eine Verachtung der westlichen Zivilisation und ihres christlichen Erbes schließen“, schrieb etwa der katholische Journalist Sachin Jose.

They replaced the cross on Les Invalides in Paris from the official poster design for the 2024 Olympic Games in France. Whom are these people trying to appease? These actions suggest a disdain for Western civilization and its Christian heritage! pic.twitter.com/4FWyhCj9cM

— Sachin Jose (@Sachinettiyil) March 5, 2024