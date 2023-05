USA beenden Corona-Impfpflicht bei Einreise

Anzeige







WASHINGTON. Ausländer, die in die USA einreisen, müssen ab dem 11. Mai keinen Impfbescheid gegen Corona mehr vorlegen. Auch für Angestellte der Regierungsbehörden wird die Impfpflicht aufgehoben. Die Regierung sei „in einer anderen Phase“ des Umgangs mit dem Coronavirus, „wo derartige Maßnahmen nicht länger notwendig sind“, heißt es in einem Stellungnahme der Biden-Regierung.

Hintergrund ist der am 11. Mai offiziell endende Corona-Notstand in den Vereinigten Staaten. Seit 2021 war es für Einreisende und bestimmte Angestellte verpflichtend gewesen, „vollständig geimpft“ zu sein. Die Impfregelungen hätten „die Sicherheit von Arbeitern in kritischen Infrastrukturen wie dem Gesundheits- und dem Schulwesen“ gewährleistet, hieß es in der Erklärung.

Ähnlich wie in Deutschland hatten die Corona-Maßnahmen der amerikanischen Regierung zu teilweise zu großen Protesten geführt. Im Januar des vergangenen Jahres demonstrierten Zehntausende Menschen in Washington D.C. gegen die Impfvorschriften. (lb)