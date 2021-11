Schwedens neue Ministerpräsidentin kündigt strikte Migrationspolitik an

STOCKHOLM. Das schwedische Parlament hat erstmals eine Frau zur Ministerpräsidentin gewählt. Die Parteichefin der Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, wird künftig die rot-grüne Minderheitsregierung führen, vermeldete die schwedische Tageszeitung Aftonbladet am Mittwoch.

Insgesamt stimmten 117 der 349 Abgeordneten für Andersson, die bislang Finanzministerin war. 174 Parlamentarier votierten gegen sie, 57 Volksvertreter enthielten sich. Um ins Amt gewählt zu werden, durfte die 54 Jahre alte Sozialdemokratin nicht die Mehrheit der Gegenstimmen erhalten. Sie folgt auf ihren Parteikollegen Stefan Löfven, der im August seinen Rückzug als Regierungs- und Parteichef angekündigt hatte.

Anfang November war Andersson in Göteborg zur neuen Parteichefin gewählt worden. Bei diesem Anlaß kündigte sie an, den Kampf gegen die Bandenkriminalität in ihrem Land zu verschärfen. Außerdem forderte sie eine restriktivere Migrationspolitik und ein härteres Durchgreifen bei der Integration von Ausländern.

Andersson bereut Politik der offenen Grenzen

„Es ist der Kurs der dänischen Sozialdemokraten, an dem Andersson sich jetzt scheinbar orientiert: ein Linkskurs bei Sozialstaatsthemen und ein Rechtskurs bei nationalistischen und Migrationsthemen“, sagt der Politikwissenschaftler Jonas Hinnfors von der Universität Göteborg der Welt. Dänemarks Sozialdemokraten hatten beim Thema Migration ebenfalls eine Kurswende vollzogen und die Hürden für Einwanderung und Integration verschärft.

Angesichts der zunehmenden Zahl an Schießereien und Bombenanschlägen in schwedischen Vorstädten hatte Andersson im Sommer ein Umdenken signalisiert. Sie räumte ein, ihre Partei habe falsch gehandelt, als sie die Politik der unkontrollierten Einwanderung der früheren Regierung nicht verhindert habe. Schweden nahm allein 2015 mehr als 160.000 Migranten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan auf. (zit)