Deutschland führt nur 3.000 Migranten ins EU-Ausland zurück

BERLIN. Im ersten Halbjahr 2025 wollte Deutschland 20.574 Migranten in andere EU-Länder zurückschicken, weil diese dort zuerst in die Europäische Union eingereist waren. Doch lediglich 3.109 dieser Übernahmeersuchen nach dem Dublin-Verfahren waren erfolgreich. Das entspricht 15,1 Prozent. Über die aktuellen Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat am Mittwoch zuerst die Bild-Zeitung berichtet.

Die über die Behörde laufenden Rücküberstellungen sind nicht zu verwechseln mit den direkten Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, die bereits die damalige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) eingeführt hatte und die nun von ihrem Nachfolger Alexander Dobrindt (CSU) auch auf Asylbewerber ausgedehnt wurden.

Umgekehrt hatten auch andere EU-Länder Deutschland im ersten Halbjahr darum gebeten, Migranten zurückzunehmen. Hier war die Quote mit 29,3 Prozent gut doppelt so hoch. Von den 7.937 Übernahmeersuchen nahm Deutschland 2.326 Fälle an.

Italien nimmt keine Migranten aus Deutschland auf

Insgesamt stellten zwischen Januar und Juni 72.818 Ausländer einen Asylantrag in der Bundesrepublik. Davon waren 61.336 Erstanträge. Ukrainer sind dabei nicht berücksichtigt. Denn diese bekommen sofort einen Aufenthaltsstatus, ohne eine Asylverfahren durchlaufen zu müssen.

Als besonders schwierig erwiesen sich für Deutschland Zurückschickungen nach Italien. Von 3.824 Übernahmeersuchen im ersten Halbjahr war kein einziges erfolgreich. Im Vorjahr waren es mit 4.477 solcher Fälle ungleich mehr.

Griechenland billigte lediglich in 78 von 3.554 Ersuchen eine Rückübernahme. Tatsächlich überstellt worden sind dann allerdings lediglich 20 Ausländer – dies entspricht einer Quote von 0,56 Prozent.

Mit dem Dublin-Verfahren will die EU verhindern, daß eine Person in mehreren Ländern einen Asylantrag stellt. Es soll klären, welcher EU-Mitgliedsstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Das ist in der Regel jenes Land, das der Migrant zuerst betreten hat. (fh)