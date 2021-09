Mehr Diversität: Englisches Opernensemble entläßt weiße Musiker

LONDON. Die English Touring Opera (ETO) hat die Hälfte ihrer Musiker entlassen, um die Diversität in seinem Ensemble zu erhöhen. Bei den Betroffenen handelt es sich um 14 Weiße im Alter von 40 bis 66 Jahren, berichtete die Zeitung The Daily Mail. Ihnen wurde demnach mitgeteilt, daß sie für die neue Spielzeit ab Frühjahr 2022 keine neuen Verträge erhalten werden.

„Die English Touring Opera hat sich verpflichtet, alle Arten von Vielfalt in ihrem Team zu fördern, und während es auf der Bühne in diesem Bereich spürbare, stetige Fortschritte gegeben hat, haben wir einer größeren Vielfalt im Orchester Priorität eingeräumt. Dies steht im Einklang mit den strengen Vorgaben des Arts Council, dem Hauptfinanzierer der Tourneetätigkeit der ETO, und der meisten Stiftungsfonds, die die ETO unterstützen“, zitiert das Blatt aus dem Schreiben von Direktor James Conway an die betroffenen Musiker.

Gibt keine weißen Musiker mehr in ETO

Zwar handele es sich bei den Musikern offiziell um Freiberufler, die Saison für Saison entlassen werden können. Aber viele hätten seit 20 Jahren für die ETO gespielt.

Die Musikergewerkschaft verurteilte die Maßnahme. Sie zeigte sich gegenüber der Daily Mail „entsetzt“ über den Schritt. Künstler sagten, nach den Lockdowns hätten sie gehofft, im kommenden Frühjahr wieder arbeiten und so während der Pandemie angehäufte Schulden begleichen zu können.

Derzeit gebe es keine nichtweißen Musiker im Orchester, das im kommenden Monat seinen Konzertbetrieb wieder aufnehmen soll. (ag)