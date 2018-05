London will mehr Vielfalt im Fahrradverkehr

LONDON. Der Spaziergänger- und Radfahrkommissar der Stadt London, Will Norman, hat Maßnahmen für mehr Vielfalt im Radverkehr angekündigt. Hintergrund sei die niedrige Zahl an Frauen und Angehörigen ethnischer Minderheiten, die mit dem Fahrrad in die Innenstadt führen.

Schwarze, Asiaten und Angehöriger ethnischer Minderheiten machten gerade einmal 15 Prozent aller Radfahrer in der Metropole aus. Dem will Norman künftig mit Zielmarken für mehr Vielfalt begegnen. Als Maßnahmen brachte Norman Fahrradkurse für Minderheiten und Subventionen für gesellschaftliche Gruppen ins Spiel, die typischerweise nicht den Drahtesel benutzen.

Zu viele Männer mittleren Alters

Radfahren werde in London häufig als Weg verstanden, „Männer mittleren Alters schneller in die Stadt zu bringen“, beklagte Norman gegenüber dem Independent. Der Sprecher für Straßensicherheit des englischen Fahrradverbands Cycling UK, Duncan Dollimore, unterstützte den Vorstoß. Man müsse sich auf „die Hindernisse konzentrieren, die Menschen vom Radfahren abhalten anstatt auf derzeit schon aktive Radfahrer“.

Norman ist der erste Spaziergänger- und Fahrradkommissar der Stadt. Er soll das Versprechen von Bürgermeister Sadiq Khan umsetzen, Spazierengehen und Radfahren in der Neun-Millionen-Stadt „sicherer und einfacher zu machen“.

Die Transportstrategie Khans sieht vor, daß in einem Zeitraum von 25 Jahren 80 Prozent aller Wege entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr zurückgelegt werden. Für Radwege stellt die Stadt allein in den nächsten Jahren fast eine Milliarde Euro zur Verfügung. (tb)