Melbourne: Autofahrer rast absichtlich in Menschenmenge

MELBOURNE. Ein Mann ist in der australischen Metropole Melbourne mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Laut Polizei wurden 14 Personen verletzt, 13 seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, berichtet die australische Zeitung Herald Sun. Ein Vorschulkind erlitt dem Bericht nach schwere Kopfverletzungen. Bei dem Fahrer handelt es sich demnach um einen Afghanen, der als psychisch kranker Drogensüchtiger bekannt ist.

Die Polizei geht ersten Informationen zufolge von Vorsatz aus. Der Fahrer sowie ein weiterer Mann, bei dem es sich um den Beifahrer handeln könnte, wurden festgenommen und verhört. Sie sollen enge Verwandte sein. Ob der Vorfall als Terrorakt eingestuft wird, blieb zunächst offen.

Augenzeugen berichteten, der Autofahrer sei mit seinem weißen Geländewagen nahe dem Bahnhof Flinders Street über eine rote Ampel gefahren und in Passanten gerast, die gerade einen Zebrastreifen überquerten. „Wir konnten diesen Lärm hören“, sagte eine Zeugin dem Melbourner Radiosender 3AW. „Als wir nach links schauten, sahen wir dieses weiße Auto, es mähte einfach alle um. Menschen flogen überall herum. Wir hörten bumm, bumm.“

Eyewitness account from Lachlan Read: „He has gone straight through the red light at pace and it was bang, bang, bang. It was just one after the other.“

