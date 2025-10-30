Anzeige
„Slam Frank“: Wie ein New Yorker Musical die Woken vorführt

Die Grafik zeigt eine Szene aus „Slam Frank“.
Eine Szene aus „Slam Frank“: Die Woken auslachen. Foto: Slam Frank
Wie ein New Yorker Musical die Woken vorführt

In New York sorgt ein Musical für Furore. Es geht um Anne Frank als schwarze, pansexuelle Latina. Klingt geschmacklos, doch dahinter steckt mehr als stumpfe Provokation.

