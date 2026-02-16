„Heute-Journal“ manipuliert Beitrag mit KI-Video

Anzeige

MAINZ. Das ZDF hat das gesamte „Heute-Journal“ vom Sonntag aus der Mediathek entfernt. Der Sender gibt dafür zwar keine Gründe an. Wer die Sendung aufruft, erhält lediglich diese Information: „Der gewünschte Inhalt ist leider nicht vorhanden.“ Doch offenbar steht die Löschung im Zusammenhang mit der Manipulation eines Beitrages über den Einsatz der ICE-Truppen in den USA. Diese sollen illegale Migranten abschieben.

Zuerst hatte der „OERR-Blog“ darauf aufmerksam gemacht, daß darin ein KI-generiertes Video zu sehen ist. Denn die ZDF-Redaktion hatte vergessen, das Wasserzeichen von „Sora“ zu entfernen oder zu überdecken. „Sora“ ist ein Video-Tool von OpenAI, mit dem jeder Filme von bis zu einer Minute Länge erstellen kann. Dabei legt die KI ein kleines Wasserzeichen mit dem eigenen Logo an. Für mit künstlicher Intelligenz vertraute Zuschauer sind solche Videos daher schnell als Fakes zu erkennen.

Das ZDF Heute-Journal berichtete gestern über die „ICE Truppen“ in den USA. Wieso verwendet das ZDF Heute-Journal ein Video, das ein Wasserzeichen der SORA KI Video App hat? #OerrBlog pic.twitter.com/RBLZFt8a3U — ÖRR Blog. (@OERRBlog) February 16, 2026



Besonders peinlich: Die Moderatorin des „Heute-Journals“, Dunja Hayali, hatte den Beitrag noch mit den Worten angekündigt, nicht alle in den sozialen Medien veröffentlichten Videos zu ICE-Einsätzen seien echt. Das ZDF schmückt sich aber stets damit, besonders vertrauenswürdig zu sein, weil man KI erkenne, nicht in Nachrichten verwende und auch keine Fake-Filme erstelle.

„Heute-Journal“-Beitrag stammt von Chefkorrespondentin

Hayali sprach in ihrer Anmoderation auch davon, daß auf den echten Videos „Gewalt“ und „Willkür“ zu sehen sei – „auch gegen Kinder“. Der Beitrag über ICE, das laut Hayali „ein Klima der Angst“ erzeuge, stammte von Nicola Albrecht. Sie ist nicht irgendwer, sondern Leiterin des ZDF-Korrespondentenbüros in New York. Die 50jährige hat nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders in Komparatistik promoviert und trägt einen Doktortitel.



Albrecht leitete dann aus dem Off das ganz offenbar von der KI generierte Video mit den Worten ein: „Es sind brutale ICE-Einsätze wie diese, die ihnen Angst machen und die Nation aufwühlen.“

Bis zum Montagabend hatte das ZDF keine Stellungnahme abgegeben, warum es die Sendung aus der Mediathek gelöscht und warum die Nachrichtensendung das offenbar von „Sora“ erstellte KI-Video verwendet hat. Zuletzt war Hayali im „Heute-Journal“ damit aufgefallen, daß sie am Tag des Attentats auf den US-Debattierer Charlie Kirk den Beitrag darüber damit ankündigte, dieser habe „abscheuliche sexistische, rassistische und menschenfeindliche Aussagen“ von sich gegeben. Später kritisierte das ZDF die Moderatorin für deren fehlende „Sensibilität“ bei der „Berichterstattung nach einem Attentat“ (die JF berichtete). (fh)