Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Filmbesprechung: Eine lange Schlange

Filmbesprechung: Eine lange Schlange

Filmbesprechung: Eine lange Schlange

Die portugiesische Schauspielerin Daniela Melchior, der amerikanische Schauspieler Steve Zahn, der amerikanische Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor Paul Rudd, die englische Schauspielerin und Aktivistin Thandiwe Newton, der amerikanische Schauspieler, Komiker und Musiker Jack Black sowie der brasilianische Schauspieler und Filmemacher Selton Mello treffen am 13. Dezember 2025 zur Weltpremiere von Columbia Pictures' „Anaconda“ im United Theater on Broadway im STILE Downtown Los Angeles by Kasa in Los Angeles, Kalifornien, USA, ein. (Foto: Xavier Collin / Avalon). Rücken der Schlange auf den Pelz.
Die portugiesische Schauspielerin Daniela Melchior, der amerikanische Schauspieler Steve Zahn, der amerikanische Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor Paul Rudd, die englische Schauspielerin und Aktivistin Thandiwe Newton, der amerikanische Schauspieler, Komiker und Musiker Jack Black sowie der brasilianische Schauspieler und Filmemacher Selton Mello treffen am 13. Dezember 2025 zur Weltpremiere von Columbia Pictures' „Anaconda“ im United Theater on Broadway im STILE Downtown Los Angeles by Kasa in Los Angeles, Kalifornien, USA, ein. (Foto: Xavier Collin / Avalon). Rücken der Schlange auf den Pelz.
Daniela Melchior, Steve Zahn, Paul Rudd, Thandiwe Newton, Jack Black und Selton Mello (v.l.n.r.). Foto: picture alliance / Photoshot | –
JF-Plus Icon Premium Filmbesprechung
 

Eine lange Schlange

Zum Glück laufen an Weihnachten nicht nur Weihnachtsfilme. Mit der Gruselfilm-Parodie „Anaconda“ läuft nun auch ein Film für Weihnachtsmuffel und Silvester-Vorglüher in den Kinos an.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Daniela Melchior, Steve Zahn, Paul Rudd, Thandiwe Newton, Jack Black und Selton Mello (v.l.n.r.). Foto: picture alliance / Photoshot | –
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles