Weimer-Mediengruppe entfernt weitere „Medienpartner“ von seiner Website

Anzeige

FRANKFURT AM MAIN. Der von der Weimer-Mediengruppe veranstaltete „Frankfurt Finance & Future Summit“ hat nach JF-Enthüllungen die Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Medienpartner von ihrer Webseite entfernt. Das Logo stand dort als Hinweis auf eine angebliche Medienpartnerschaft. Auch das Logo des Economist wurde mittlerweile entfernt. Das angesehene Blatt war zuvor ebenfalls als „Medienpartner“ gelistet. Die Veranstaltung fand am 22. und 23. Oktober 2025 statt.

Die FAZ hatte auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT mitgeteilt, daß sie weder 2024 noch 2025 Medienpartner der Veranstaltung gewesen sei. „Auch wenn die Website der Veranstaltung ‚Frankfurt Future & Finance Summit‘ den Anschein erweckt: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung war weder 2024 noch 2025 Medienpartner dieser Veranstaltung. Wir haben weder eine entsprechende Vereinbarung über eine Medienpartnerschaft abgeschlossen noch der Weimer Media Group die Verwendung des FAZ-Logos gestattet“, hieß es.

Dennoch verwendete die Weimer Media Group den Schriftzug der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Unternehmen gehört, wie die JUNGE FREIHEIT berichtet hatte, auch nach dem Eintritt Wolfram Weimers als Kulturstaatsminister in die Bundesregierung weiterhin allein ihm und seiner Frau Christiane Goetz-Weimer zu gleichen Teilen.

„FAZ“ berichtete wohlwollend über Weimer-Affäre

Die FAZ hatte Weimer in einem Artikel zu den Vorwürfen erwähnt, sein Unternehmen verkaufe für bis zu 80.000 Euro „Einfluß auf politische Entscheidungsträger“. So stand es in einem Flyer der Weimer Media Group zum Ludwig-Erhard-Gipfel, mit dem diese für entsprechende Tickets warb und über den zunächst Apollo News berichtet hatte.

Daraufhin fragte die JF bei der FAZ nach, ob diese ausschließen könne, daß die Berichterstattung im Zusammenhang mit einer angenommenen Medienpartnerschaft beim „Frankfurt Finance & Future Summit“ stehen könnte. Die Pressesprecherin der Zeitung, Petra Hoffmann, verneinte dies, weil es überhaupt keine Medienpartnerschaft gebe. Sie betonte zudem: „Die FAZ ist nicht mit der Familie Weimer wirtschaftlich verbunden.“

Eine Stellungnahme der Weimer Media Group steht bislang aus. (sv/fh)