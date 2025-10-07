Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Angriff auf Pressefreiheit: Was die Bundesregierung zu den Angriffen auf „Apollo News“ sagt

Angriff auf Pressefreiheit: Was die Bundesregierung zu den Angriffen auf „Apollo News“ sagt

Angriff auf Pressefreiheit: Was die Bundesregierung zu den Angriffen auf „Apollo News“ sagt

Ein Mann mit Brille und grauen Haaren spricht bei einem öffentlichen Termin, das Gesicht teils im Schatten. Gezeigt ist Kulturstaatsminister Wolfram Weimer während einer Rede in Berlin, dessen Haus nach den Angriffen auf „Apollo News“ lediglich allgemein auf die Bedeutung der Pressefreiheit verwies. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Aus seinem Haus kam zur Linkspartei-Aktion gegen „Apollo News“ nur eine vage Reaktion. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
Ein Mann mit Brille und grauen Haaren spricht bei einem öffentlichen Termin, das Gesicht teils im Schatten. Gezeigt ist Kulturstaatsminister Wolfram Weimer während einer Rede in Berlin, dessen Haus nach den Angriffen auf „Apollo News“ lediglich allgemein auf die Bedeutung der Pressefreiheit verwies. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Aus seinem Haus kam zur Linkspartei-Aktion gegen „Apollo News“ nur eine vage Reaktion. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Aus seinem Haus kam zur Linkspartei-Aktion gegen „Apollo News“ nur eine vage Reaktion. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
JF-Plus Icon Premium Angriff auf Pressefreiheit
 

Was die Bundesregierung zu den Angriffen auf „Apollo News“ sagt

Die Berliner Linkspartei ruft offen dazu auf, einer Redaktion „auf die Tasten zu treten“. Bundesregierung und Union reagieren ausweichend oder gar nicht. Nur wenige Stimmen verurteilen die Drohung gegen „Apollo News“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Aus seinem Haus kam zur Linkspartei-Aktion gegen „Apollo News“ nur eine vage Reaktion. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement