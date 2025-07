Superman muß die Welt und sich retten. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jessica Miglio

So ist der neue Superman-Film

Ein neues großes Filmspektakel widmet sich dem stärksten aller Superhelden. Traditionell wird es dabei immer auch politisch: Was verrät der neue „Superman“-Film über den Wandel in Amerikas Außenpolitik? Und was hat das alles mit Putin zu tun? Die JF kennt den Film bereits.