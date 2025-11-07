Sebnitz – Der Offenbarungseid

Die Mutter und Schwester des ermordeten Joseph im Jahr 2000 und die Bild-Zeitung von Anfang November: Medien glauben die Wahnvorstellungen der Familie. Foto: picture-alliance / dpa | Matthias Hiekel

Vor 25 Jahren erschüttert ein Skandal die Republik: Im sächsischen Sebnitz soll ein Migrantenkind von der gesamten Dorfgemeinschaft vor aller Augen ermordet worden sein – und die Medien glauben das. Doch es war alles erstunken und erlogen.