Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Medienskandal: Sebnitz – Der Offenbarungseid

Medienskandal: Sebnitz – Der Offenbarungseid

Medienskandal: Sebnitz – Der Offenbarungseid

Die Mutter und die Schwester des vor drei Jahren im Schwimmbad von Sebnitz nahe Dresden ums Leben gekommenen sechsjährigen Joseph A., Renate und Diana, trauern am 23.11.20000 auf dem Gelände des Tatortes um den kleinen Jungen. In dem Fall sind nun gegen drei Tatverdächtige Haftbefehle erlassen worden. Die zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 25 Jahren befinden sich derzeit wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft in Dresden am 23.11. mit. Der dringende Tatverdacht habe sich auf Grund zweier Zeugenaussagen ergeben. Die aus Sebnitz stammenden Verdächtigen wurden in Braunschweig und Sebnitz festgenommen. Ihnen werde zur Last gelegt, den Jungen am 13. Juni 1997 auf dem Gelände des Freibades geschlagen, mit einem Elektroschocker gefoltert und dann ertränkt zu haben. Ein rechtsradikaler Hintergrund sei nicht auszuschließen.
Die Mutter und die Schwester des vor drei Jahren im Schwimmbad von Sebnitz nahe Dresden ums Leben gekommenen sechsjährigen Joseph A., Renate und Diana, trauern am 23.11.20000 auf dem Gelände des Tatortes um den kleinen Jungen. In dem Fall sind nun gegen drei Tatverdächtige Haftbefehle erlassen worden. Die zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 25 Jahren befinden sich derzeit wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft in Dresden am 23.11. mit. Der dringende Tatverdacht habe sich auf Grund zweier Zeugenaussagen ergeben. Die aus Sebnitz stammenden Verdächtigen wurden in Braunschweig und Sebnitz festgenommen. Ihnen werde zur Last gelegt, den Jungen am 13. Juni 1997 auf dem Gelände des Freibades geschlagen, mit einem Elektroschocker gefoltert und dann ertränkt zu haben. Ein rechtsradikaler Hintergrund sei nicht auszuschließen.
Die Mutter und Schwester des ermordeten Joseph im Jahr 2000 und die Bild-Zeitung von Anfang November: Medien glauben die Wahnvorstellungen der Familie. Foto: picture-alliance / dpa | Matthias Hiekel
JF-Plus Icon Premium Medienskandal
 

Sebnitz – Der Offenbarungseid

Vor 25 Jahren erschüttert ein Skandal die Republik: Im sächsischen Sebnitz soll ein Migrantenkind von der gesamten Dorfgemeinschaft vor aller Augen ermordet worden sein – und die Medien glauben das. Doch es war alles erstunken und erlogen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Mutter und Schwester des ermordeten Joseph im Jahr 2000 und die Bild-Zeitung von Anfang November: Medien glauben die Wahnvorstellungen der Familie. Foto: picture-alliance / dpa | Matthias Hiekel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles