„Mosaik“: Bilder, die die Welt bewegten

Anzeige

Besonders vielfältig war die Medienlandschaft in der DDR nicht, doch hatte jede Massenorganisation ihre eigene Zeitung. Die SED ihr Neues Deutschland sowie die Bezirkszeitungen, die Gewerkschafter die Tribüne, die FDJ erfreute ihre Kader mit Bummi, Frösi, Trommel oder mit der noch heute existierenden Jungen Welt, aber auch mit Atze mit dem beliebten Mäusecomic Fix und Fax und, unübertroffen, mit dem Mosaik von Hannes Hegen. Die 24seitigen Hefte waren umkämpft. Für viele Leser war wegen Mangels an ein Abo nicht zu denken, so daß es Monat für Monat zu einer regelrechten Jagd kam – trotz einer Auflage von bis zu 600.000 Stück.

Viele der Geschichten drehten sich um den tolpatschigen Ritter Runkel von Rübenstein, das von ihm umworbene Burgfräulein Adelaide von Möhrenfeld und den hinterlistigen Grafen von Kuckucksberg. Runkel, sein treues Pferd Türkenschreck und seine Knappen hatten Abenteuer in Südeuropa, Kleinasien und Arabien zu bestehen. Doch war nicht Ritter Runkel der Held der Mosaik-Comics, sondern seine Knappen, die Digedags. Vor den Abenteuern des Schwertschwingers hatte es schon Römer-, Weltraum- und Erfinder-Storys gegeben. Mit den Digedags ging es dann auch nach Amerika und in den Orient.

Der gezeichnete Zeichner

Dann schließlich, im Sommer 1975, verschwand Hegen von der Bildfläche. War er erkrankt, verstorben, in Ungnade gefallen, ausgereist? Ein halbes Jahr erschienen kommentarlos alte Nummern. Dann kamen die Abrafaxe, die mir damals als billiger Abklatsch von Dig, Dag und Digedag vorkamen und Abrax, Brabax und Califax hießen. Aus heutiger Sicht sind die vom Mosaik-Kollektiv illustrierten Abenteuer der Abrafaxe nicht weniger gut gemacht, doch viele Leser empfanden das Verschwinden der Digedags als Verrat.

Daß es in der DDR überhaupt einen ideologiefreien Comic geben konnte, ist nur aus dem Wettstreit der Systeme und der damals noch offenen Grenze in Berlin heraus zu erklären. Seinerzeit schauten viele Funktionäre wütend, aber ohnmächtig zu, wie die Jugend ihnen entglitt, die sich mehr für Micky Maus und Fix und Foxi interessierte als für Propaganda. Hegens Idee eines „großen humoristischen Bildromans“ kam da zum richtigen Zeitpunkt. Schnell wurde es zum finanziellen Erfolg, mit jährlich einer Million DDR-Mark Reingewinn.

Tyrann oder Opfer?

Auch wenn sein Name groß unter dem Titel „Mosaik“ stand, war damals über Hegen fast nichts bekannt. Die Aufarbeitung begann erst nach der Wende. Hegen, am 16. Mai 1925 in Böhmisch Kamnitz als Johannes Eduard Hegenbarth geboren, mußte sein Studium an der Reichshochschule für angewandte Kunst in Wien wegen seiner Einberufung zur Wehrmacht unterbrechen, wurde im Juli 1945 mit seiner Familie aus seiner Heimat vertrieben. Sein Studium setzte er ab 1947 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig fort, um Illustrator zu werden. Ab 1951 begann er – ohne Studienabschluß – in Berlin als Karikaturist.

Warum Hegen und der Verlag Junge Welt sich 1975 überwarfen? Es soll um die politische Ausrichtung des Heftes und um Geld gegangen sein. Auch Hegens Mannschaft forderte wohl mehr Anerkennung. Wahrscheinlich war es ein Gemisch aus allem, und Hegen, von einigen Kollegen als Tyrann bezeichnet, war wohl zu halsstarrig. Jedenfalls kündigte er seinen Vertrag zum Juli 1975. Am Ende des Juni-Heftes ritten die Digedags auf ihren Kamelen in eine Fata Morgana, um nie zurückzukehren.

Dabei hatte Hegen „noch unendlich viele Ideen“, wie er später bekundete. „Er ging im grollenden Triumph, überzeugt davon, daß die Mosaik-Reihe ohne ihn sterben würde“, schrieb der Mosaik-Kenner Dietmar Bittrich in der Welt. Nur ein halbes Jahr hatte das Team gebraucht, um einen Plot mit neuen Figuren zu entwickeln. Hegen, der sich die Rechte an den Digedags gesichert hatte, klagte zwar, da er ein Plagiat witterte, verlor aber.

Comichefte unter politischem Druck

Obwohl er noch im Pflegeheim beklagte, man habe ihm sein Lebenswerk genommen, wurde der Mosaik-Erfinder im vereinigten Deutschland hoch geehrt. So etwa mit dem Max-und-Moritz-Preis, der bedeutendsten deutschen Auszeichnung für Comic-Künstler, und dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Nach seinem Tod am 8. November 2014 erhielt er ein Ehrengrab des Landes Berlin. Die Abrafaxe existieren nun seit mehr als 50 Jahren. Damit ist Mosaik die langlebigste deutsche Comiczeitschrift überhaupt.

Zwei 1963 gezeichnete Hefte, die im Nachlaß Hegens entdeckt wurden und nun zu dessen 100. Geburtstag am 16. Mai erscheinen, offenbaren dennoch die Dimensionen der DDR-Zensur. Schon Anfang der 1960er Jahre soll der Verlag Junge Welt „massiv Druck auf Hegen ausgeübt“ haben, so unlängst Mosaik gegenüber dem MDR. Spaß für Kinder war eben doch nicht immer erwünscht – und mußte mutig mit Zettel und Stift erkämpft werden.

Aus der JF-Ausgabe 22/25.