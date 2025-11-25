Faktenchecker blamieren sich mit JF-Video – und löschen Video

Anzeige

Das Internet-Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, „Funk“, hat einen Faktencheck zu einem Video der JUNGEN FREIHEIT gelöscht. In dem Video des Kanals „Fakecheck“ war es um die Kriminalitätsraten von Deutschen und Ausländern gegangen (die JF berichtete). Die „Funk“-Journalistin hatte in dem Faktencheck selbst eingeräumt, daß sämtliche Zahlen des JF-Videos korrekt waren. Anschließend versuchte die „Funk“-Moderatorin, die massive Überrepräsentierung von Ausländern in der Polizeilichen Kriminalstatistik mit dem Anzeigeverhalten und der Dunkelziffer der Statistik zu relativieren.

JF-Influencerin Lena hat sich auf ihrem neuen YouTube-Kanal ausgiebig zu den Argumenten des inzwischen gelöschten „Funk“-Videos geäußert.