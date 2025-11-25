Anzeige
Da haben sich die öffentlich-rechtlichen Fakechecker die Zähne ausgebissen. Foto: JF
Die Öffentlich-Rechtlichen blamieren sich: „Funk“ löscht eigenes Video. Grafik: JF
Journalismus am Limit
 

Faktenchecker blamieren sich mit JF-Video – und löschen Video

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk will die JUNGE FREIHEIT „faktenchecken“ – und geht damit komplett baden. Inzwischen ist das Video gelöscht. JF-Influencerin Lena hat noch einmal nachgelegt. Mit Video.
Das Internet-Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, „Funk“, hat einen Faktencheck zu einem Video der JUNGEN FREIHEIT gelöscht. In dem Video des Kanals „Fakecheck“ war es um die Kriminalitätsraten von Deutschen und Ausländern gegangen (die JF berichtete). Die „Funk“-Journalistin hatte in dem Faktencheck selbst eingeräumt, daß sämtliche Zahlen des JF-Videos korrekt waren. Anschließend versuchte die „Funk“-Moderatorin, die massive Überrepräsentierung von Ausländern in der Polizeilichen Kriminalstatistik mit dem Anzeigeverhalten und der Dunkelziffer der Statistik zu relativieren.

JF-Influencerin Lena hat sich auf ihrem neuen YouTube-Kanal ausgiebig zu den Argumenten des inzwischen gelöschten „Funk“-Videos geäußert.

