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JF-Exklusiv: Darum hielten Polizisten den Mann mit der Deutschlandfahne auf

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Polizeieinsatz gegen den Mann, der mit einer Deutschlandfahne vor dem Reichstag entlang geht.
Polizeieinsatz gegen den Mann, der mit einer Deutschlandfahne vor dem Reichstag entlang geht.
Polizeieinsatz gegen den Mann, der mit einer Deutschlandfahne vor dem Reichstag entlang geht. Fotos: Screenshots: JF
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Darum hielten Polizisten den Mann mit der Deutschlandfahne auf

Ein Video geht viral: Es zeigt, wie Polizisten einen Mann auffordern, eine Deutschlandfahne wegzupacken und ihn am Weitergehen hindern. Doch warum? Und wo ist das passiert? Die JF hat den Fall recherchiert.

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Polizeieinsatz gegen den Mann, der mit einer Deutschlandfahne vor dem Reichstag entlang geht. Fotos: Screenshots: JF
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