Darum hielten Polizisten den Mann mit der Deutschlandfahne auf

Polizeieinsatz gegen den Mann, der mit einer Deutschlandfahne vor dem Reichstag entlang geht. Fotos: Screenshots: JF

Ein Video geht viral: Es zeigt, wie Polizisten einen Mann auffordern, eine Deutschlandfahne wegzupacken und ihn am Weitergehen hindern. Doch warum? Und wo ist das passiert? Die JF hat den Fall recherchiert.