Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Filmbesprechung „One Battle After Another“: Abrechnung mit Linksextremismus oder doch kein Maga-Film?

Filmbesprechung „One Battle After Another“: Abrechnung mit Linksextremismus oder doch kein Maga-Film?

Filmbesprechung „One Battle After Another“: Abrechnung mit Linksextremismus oder doch kein Maga-Film?

Maga-Film: Leonardo DiCaprio spielt in "One Battle After Another" einen in die Jahre gekommenen Linksextremisten.
Maga-Film: Leonardo DiCaprio spielt in "One Battle After Another" einen in die Jahre gekommenen Linksextremisten.
Leonardo DiCaprio spielt in „One Battle After Another“ einen in die Jahre gekommenen Linksextremisten. Foto: picture alliance / Everett Collection | ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection
JF-Plus Icon Premium Filmbesprechung „One Battle After Another“
 

Abrechnung mit Linksextremismus oder doch kein Maga-Film?

Die Mega-Produktion „One Battle After Another“ überrascht mit einem würdigen Porträt des linksextremen Milieus der USA. Ein Film wie gemacht für die Zeiten des Aufruhrs nach dem grausamen Mord an dem Debattenredner und Maga-Aktivisten Charlie Kirk.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Leonardo DiCaprio spielt in „One Battle After Another“ einen in die Jahre gekommenen Linksextremisten. Foto: picture alliance / Everett Collection | ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement