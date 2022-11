Blauer Twitter-Haken gegen Gebühr: Musks Vorstoß sorgt für Diskussionen

SAN FRANCISCO. Elon Musk hat nach seiner Twitter-Übernahme auf Kritik über die geplante Zahlungspflicht für den blauen Haken reagiert, mit dem Profile von Personen des öffentlichen Lebens als verifiziert gelten. „An alle, die sich beklagen. Beschwert euch weiter, aber es kostet acht Dollar“, schrieb er auf Twitter.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8

Verärgert hatte etwa Schriftsteller Stephen King reagiert. „20 Dollar pro Monat, um meinen blauen Haken zu behalten? Zum Teufel damit, sie sollten mich bezahlen. Wenn das Vorhaben eingeführt wird, bin ich weg.“ Zu diesem Zeitpunkt stand noch eine Summe von 20 Dollar im Raum. Musk entgegnete King, daß die Plattform irgendwie bezahlt werden müsse. „Twitter kann sich nicht allein auf Werbeeinnahmen verlassen. Wie wäre es mit acht Dollar?“

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

Später schrieb er: „Das aktuelle System der Entscheidung darüber, wer einen blauen Haken hat oder nicht ist Schwachsinn. Macht dem Volk für acht Dollar pro Monat!“ Damit reagierte auf die Kritik zahlreicher Nutzer, die vor seiner Twitter-Übernahme immer wieder moniert hatten, wenn man eine unliebsame Meinung habe, erhalte man die Verifizierung gezielt nicht.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022